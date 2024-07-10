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        Muğla merkezli 3 ilde tefeci operasyonu; siyasilerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltında

        MUĞLA merkezli 3 ilde polisin tefecilere yönelik düzenlediği eş zamanlı yapılan 'Huzur' operasyonunda aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:05
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        Muğla merkezli 3 ilde tefeci operasyonu; siyasilerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltında
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        MUĞLA merkezli 3 ilde polisin tefecilere yönelik düzenlediği eş zamanlı yapılan 'Huzur' operasyonunda aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.'nın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahibi vatandaşlar para vererek, gayrimenkullerine el konulduğu bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın (50) yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.(41), kuyumcu M.A.G. (53) ile galerici N.İ. (47) gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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