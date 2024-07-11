BODER Başkanı Dengiz: Dış pazarda yüzde 11'lik artış, iç pazarda yüzde 20 daralma var

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'a son 6 ayda hem hava hem de deniz yoluyla 371 binden fazla yabancı turist geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Geçen yılın aynı dönemine göre, dış pazarda yüzde 11'lik artış, iç pazarda ise yüzde 20'lik daralma var. İlgili acentelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda ciro bazında hedef yakalandı ama son dakika rezervasyonlarda azalma oldu" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, son 6 ayda Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 371 binden fazla yabancı turist geldi. İç ve dış pazar ile ilgili değerlendirmede bulunan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'a gelen yabancı misafir oranlarına bakıldığında geçen yıla göre, son 6 aylık verilere göre yüzde 11'lik bir artış var. Hava yoluyla 325 binin üzerinde yabancı yolcu geldi. Deniz yoluyla ise 46 binin üzerinde yabancı turist geldi. Geçen seneye göre, aynı döneme göre de yüzde 30 artış gözlendi. Kurban Bayramı'nda iç pazarda olan artış, şu an yok denilebilir. Bu kapsamda, iç pazarda yüzde 20'lik bir daralma var. İlgili acentelerle yaptığımız görüşmeler sonucunda ciro bazında hedef yakalandı ama son dakika rezervasyonlarda azalma oldu. 5 yıldızlı otellerde yüzde 90 oranında, 3 ve 4 yıldızlı tesislerde ise yüzde 60-70 arasında bir doluluk var" diye konuştu.

'GLOBAL DARALMA VAR' Yarımada genelinde her bütçeye uygun tatil olduğunu söyleyen Dengiz, "Ne kadar çok kötü tarafına bakarsanız iyi tarafı kaçırırsınız. Ben iyi tarafı görmeyi tercih ederim. Bazı plaj işletmelerinde boşluklar olabilir ama bazılarında doluluklar görülmektedir. Dönemsel olarak boşluklar oluşuyor. Bunu inkar edemeyiz ama şu var ki, otellerin bir kısmının dolu bir kısmının da boş olduğu doğrudur. Bu doluluklara etki eden en önemli faktör ise tekrar müşterisidir. Bir otelin tekrar müşterisi sayısında bir artış varsa da bu otel dolu olacak anlamına gelir. Son 10 yıldır aynı otel ve aynı yere geliyorsa tatilci bunun iyi bir başarı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan pahalı algısına da dikkat çeken Ömer Faruk Dengiz, "Edere eder, etmezse etmez ayrımı' yapılmalıdır. Son 10 yıldır dünyanın en ucuz destinasyonu Türkiye'ydi. Fiyatlarımız biraz daha yukarı çıkınca mı diğer ülkelerle kıyaslamaya başladık. Halbuki bizler en iyi hizmeti verip en uygun tatil avantajlarını sağlıyorduk. Bodrum ve Türkiye aslında edere eder. Dünyanın en iyi 100 oteli arasında Türkiye'deki oteller var. Biz dünyanın en ucuz oteli değiliz, dünyanın en ucuz ülkesi değiliz. Bizler diğer yarışabilir ülkelerle hizmet veriyoruz, otelcilik yapıyoruz. Türkiye hizmet anlamında ilk 3'ün arasına giren bir ülkedir. Turizm Bakanlığı'na ve belediyeye bağlı plajlar var. İyi bir fiyatla tatil yapılabiliyor. Fiyatlar yüksek sezon oluşundan dolayı kişi başı oda kahvaltı 1500 liradan başlıyor ve 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Her kesime göre uygunluk var. Avrupa şampiyonası turizm hareketliliğini dolaylı olarak etkiledi. Belli bir kesim tatil planını öteledi. 2 ülkenin erken seçime gitmesi, olimpiyatların başlayacak olması ve diğer yandan da Almanya'daki bir acentenin iflas etmesi gibi etkenleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Global bir daralma var. Sadece Türkiye'de daralma varmış gibi bir algı yanlış oluyor" dedi.