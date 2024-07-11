Fethiyespor'da golcü Murat Yılmaz gitti
TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor golcüsü Murat Yılmaz'la yollarını ayırdı.
TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor golcüsü Murat Yılmaz'la yollarını ayırdı. Son 1.5 yıldır Fethiyespor formasını giyen 35 yaşındaki santrfor, Ege ekibiyle çıktığı 47 maçta 17 gol atmayı başardı. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Murat Yılmaz'ın 2'nci Lig takımlarıyla görüştüğü, oyuncunun yeni kulübünün en kısa sürede netleşeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.