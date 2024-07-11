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        Fethiyespor'da golcü Murat Yılmaz gitti

        TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor golcüsü Murat Yılmaz'la yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:15
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        Fethiyespor'da golcü Murat Yılmaz gitti
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        TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor golcüsü Murat Yılmaz'la yollarını ayırdı. Son 1.5 yıldır Fethiyespor formasını giyen 35 yaşındaki santrfor, Ege ekibiyle çıktığı 47 maçta 17 gol atmayı başardı. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Murat Yılmaz'ın 2'nci Lig takımlarıyla görüştüğü, oyuncunun yeni kulübünün en kısa sürede netleşeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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