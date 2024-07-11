50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hafif yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Birsen Deveci’nin, Muğla'dan Antalya yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 48 FP 270 plakalı otomobil, 50 metreden yuvarlandı. Kazada, Birsen Deveci, hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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