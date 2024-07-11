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        50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hafif yaralandı

        MUĞLA'da Sakar Geçidi'nde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birsen Deveci (65), kazadan hafif yaralı kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:30
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        50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hafif yaralandı
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        MUĞLA'da Sakar Geçidi'nde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birsen Deveci (65), kazadan hafif yaralı kurtuldu.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Birsen Deveci’nin, Muğla'dan Antalya yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 48 FP 270 plakalı otomobil, 50 metreden yuvarlandı. Kazada, Birsen Deveci, hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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