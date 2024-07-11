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        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yılında 102'si orman, 76'sı ziraat yangını olmak üzere 178 yangının meydana geldiğini, 247 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:50
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        Muğla Valisi Akbıyık: Yangınlarda 247 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yılında 102'si orman, 76'sı ziraat yangını olmak üzere 178 yangının meydana geldiğini, 247 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. 75. Yıl toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, "Kurumlarımızla birlikte huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir titizlikle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Muğla'daki huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri alıyoruz. Terör, asayiş olayları, göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele konularında kolluk birimlerimiz sürekli teyakkuz halinde" dedi.

        Orman yangınlarıyla da etkin bir mücadele yapıldığından bahseden Vali İdris Akbıyık, "Yangınların geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınması için ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçilmesi ve olası yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. 2024 yılında 102'si orman ve 76'sı ziraat yangını olmak üzere toplam 178 yangın meydana geldi. Orman ve tarım arazisi olarak 247 hektar alan zarar gördü" diye konuştu.

        Toplantıda Jandarma Albay Selahattin Kınık tarafından güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin mayıs-haziran ayları ve 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ait verilerin yer aldığı sunum gerçekleştirildi.

        Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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