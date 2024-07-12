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        Bodrum FK'da Polat'tan stadyum açıklaması

        TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK'da Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmalar hız kazanırken, Asbaşkanı Selahattin Polat, "Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:40
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        Bodrum FK'da Polat'tan stadyum açıklaması
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        TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK'da Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmalar hız kazanırken, Asbaşkanı Selahattin Polat, "Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yeni sezon öncesi stadını Süper Lig ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek ve iç saha maçlarını Bodrum'da oynamak isteyen yeşil-beyazlı kulüp çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor" dedi.

        Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Asbaşkan Selahattin Polat, "Çalışmamız UEFA'nın ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uygun şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Soyunma odaları, hakem odaları, basın tribünü ve protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı" diye konuştu.

        "MADDİ MANEVİ TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANDIK"

        Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat şöyle devam etti: "Stat zeminimiz için aybaşında çalışma başlatıp, 1 hafta içerisinde gözden geçireceğiz. Fikret Öztürk başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım stat çalışmalarımızı bitirmek için maddi, manevi tüm gücümüzü kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa'ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda herkes bizim yanımızda. Hep birlikte mücadele ediyoruz, en kısa zamanda stadımızı hazırlayıp ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız aybaşından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Asbaşkan Selahattin Polat açıklaması

        - Stat drone görüntüsü

        - Stat çalışmalarından genel ve detay görüntü

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