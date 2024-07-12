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        İş insanı, yüzerken fenalaşıp hayatını kaybetti

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yapan Çetin Özataç (64), denizde yüzerken fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:05
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        İş insanı, yüzerken fenalaşıp hayatını kaybetti
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yapan Çetin Özataç (64), denizde yüzerken fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

        Olay, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde meydana geldi. Tekneden denize giren Çetin Özataç, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden eşi ve 2 kızı Özataç’ın yanına giderek ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince tekneye alınan Özataç, karaya çıkarıldı. Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Özataç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir içecek firmasında, İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü olan Çetin Özataç'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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