Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı

MUĞLA'nın Ula ilçesinin ‘Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin’in (11) öldü, 3’ü ağır, 33 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 33 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.