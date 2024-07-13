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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı

        MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:50
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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı
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        MUĞLA'nın Ula ilçesinin ‘Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin’in (11) öldü, 3’ü ağır, 33 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 33 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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