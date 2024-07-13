Bodrum FK'dan galibiyetli prova

Süper Lig'de tarihinde ilk kez bu sezon mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, oynadığı ilk özel maçı 1-0 kazandı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 48'inci dakikada Tunahan'ın golüyle galip gelmesini başardı.

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