Bodrum FK'dan galibiyetli prova
Süper Lig'de tarihinde ilk kez bu sezon mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, oynadığı ilk özel maçı 1-0 kazandı.
Süper Lig'de tarihinde ilk kez bu sezon mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürürken, oynadığı ilk özel maçı 1-0 kazandı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar 48'inci dakikada Tunahan'ın golüyle galip gelmesini başardı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir; Diogo, Ali, Üzeyir, İsmail, Omar, Musah, Samet, Enes, Pedro, Dimitrov, Gökdeniz ilk 11'ile maça başladı. İkinci yarıda ise Taşdemir bütün oyuncularına şans verdi. Öte yandan Bodrum FK, 22 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Sevinç'i Sarıyer'e gönderdi.
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