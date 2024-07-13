Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı (2)
KAZA,ARAÇ KAMERASINDAMuğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
KAZA,ARAÇ KAMERASINDA
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün şoförünün korna çaldığı, ardından araçlara çarptığı yer aldı.
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