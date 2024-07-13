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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı (2)

        KAZA,ARAÇ KAMERASINDAMuğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:25
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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk öldü, 33 yaralı (2)
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        KAZA,ARAÇ KAMERASINDA

        Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün şoförünün korna çaldığı, ardından araçlara çarptığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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