Muğla Atatürk Stadı'nda çalışmalar başladı

Açık tribünün yıkımının tamamlanması sonrasında üstü kapalı çelik tribün yapımına geçilecek. İnşa edilecek tribünün altına çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları yapılacak.

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