Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 2 ölü, 32 yaralı (3)

Aynı kazada yaşamını yitiren Melisa Gültekin'in, yanındaki trafik polisi babası Aykut Gültekin ile annesi Seher Gültekin'in de yaralandığı belirtildi. Tedavisi süren Gültekin çiftinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Öte yandan Gültekin'in kızları Melisa'nın Akyaka'yı çok sevmesi üzerine Denizli'den tur gezisine katıldığı bildirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada yaralanan Necla Doğu da tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğu’nun ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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