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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 2 ölü, 32 yaralı (3)

        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTIMuğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada yaralanan Necla Doğu da tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:45
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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 2 ölü, 32 yaralı (3)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTI

        Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada yaralanan Necla Doğu da tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğu’nun ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        MELİSA, AKYAKA'YI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN TURA KATILMIŞLAR

        Aynı kazada yaşamını yitiren Melisa Gültekin'in, yanındaki trafik polisi babası Aykut Gültekin ile annesi Seher Gültekin'in de yaralandığı belirtildi. Tedavisi süren Gültekin çiftinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Öte yandan Gültekin'in kızları Melisa'nın Akyaka'yı çok sevmesi üzerine Denizli'den tur gezisine katıldığı bildirildi.

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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