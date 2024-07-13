Marmaris'te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.15 sıralarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisinde bulunan 2'si çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

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