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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)

        ÖLENLERDENBİR KİŞİNİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ, ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİMuğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:45
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        Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)
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        ÖLENLERDENBİR KİŞİNİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ, ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Doğu’nun ölümüyle, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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