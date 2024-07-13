Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)
ÖLENLERDENBİR KİŞİNİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ, ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİMuğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
ÖLENLERDENBİR KİŞİNİN EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ, ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Doğu’nun ölümüyle, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
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