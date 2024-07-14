Bodrum FK'nın gözü Fredy'de
Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy için çalışma başlattı. Eyüpspor'la 1 yıl daha sözleşmesi süren Angolalı oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Fredy'nin karar aşamasında olduğu kaydedildi. Geçen sezona Antalyaspor'da başlayan ardından Eyüpspor'a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı. Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı'nın formasını terletti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.