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        Bodrum FK'nın gözü Fredy'de

        Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:34
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        Bodrum FK'nın gözü Fredy'de
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        Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy için çalışma başlattı. Eyüpspor'la 1 yıl daha sözleşmesi süren Angolalı oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Fredy'nin karar aşamasında olduğu kaydedildi. Geçen sezona Antalyaspor'da başlayan ardından Eyüpspor'a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı. Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı'nın formasını terletti.

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