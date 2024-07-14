Bodrum'da lastik botta 39, jet skide 3 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Temmuz saat 01.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk 39 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 20.25'te jet ski ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 39'u lastik botta, 3'ü de jet ski üzerinde toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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