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        Bodrum'da lastik botta 39, jet skide 3 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 39'u lastik botta, 3'ü de jet ski üzerinde toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:20
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        Bodrum'da lastik botta 39, jet skide 3 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 39'u lastik botta, 3'ü de jet ski üzerinde toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Temmuz saat 01.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk 39 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 20.25'te jet ski ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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