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        Bodrum'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle ağaca çarpan Hızır Ali Üncü (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:25
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        Bodrum'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle ağaca çarpan Hızır Ali Üncü (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Bodrum ilçesi Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hızır Ali Üncü, kullandığı 35 GIZ 837 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalesi olay yerinde yapılan Üncü, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hızır Ali Üncü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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