Bodrum'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bodrum ilçesi Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hızır Ali Üncü, kullandığı 35 GIZ 837 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalesi olay yerinde yapılan Üncü, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hızır Ali Üncü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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