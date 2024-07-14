Datça açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 5 can salı içerisindeki 71 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 5 can salı içerisindeki 71 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16:20'de can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki 11'i çocuk 71 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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