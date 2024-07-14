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        Datça açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 5 can salı içerisindeki 71 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:10
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        Datça açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 5 can salı içerisindeki 71 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16:20'de can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki 11'i çocuk 71 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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