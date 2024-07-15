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        Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:40
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        Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

        Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

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