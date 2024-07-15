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        Fethiye Stadı'nda tribün yenilenecek

        TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Fethiye İlçe Stadı'nda tribün için yıkım kararı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:53
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        Fethiye Stadı'nda tribün yenilenecek
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        TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Fethiye İlçe Stadı'nda tribün için yıkım kararı çıktı. Emektar stadyumda yapılan deprem analizi sonucu betonarme tribünün yıkımına karar verildi. Aynı zamanda stadyumun yenileneceği duyuruldu. Seyirci kapasitesi 6 bin 963 olan ilçe stadının güvenli ve modern bir görünüme kavuşturulacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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