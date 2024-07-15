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        Marmaris'te tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış; 2 gözaltı (2)

        ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARMuğla Marmaris'te Keçi Adası'nda demirli 'Eagles' isimli 20 metre uzunluğundaki tur teknesinde, dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:57 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:57
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        Marmaris'te tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış; 2 gözaltı (2)
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        ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

        Muğla Marmaris'te Keçi Adası'nda demirli 'Eagles' isimli 20 metre uzunluğundaki tur teknesinde, dün saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı yardıma gelen çevredeki botlar, tur tekneleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanan tekneden ve denizden 110 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 3'ü ağır olmak 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Tur teknesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tekne sahibi Soner D. ile tekne kaptanı Emre K., bugün hakim karşısına çıktı. Soner D. ile tekne kaptanı Emre K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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