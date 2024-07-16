Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı

Milas, Kavaklıdere ile Yatağan ilçelerinde bugün sağanak etkili oldu. Yağış sırasında 3 ilçede 11 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarda 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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