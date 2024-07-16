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        Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı

        MUĞLA'nın 3 ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 11 noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:30
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        Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı
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        MUĞLA'nın 3 ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 11 noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangınlarda 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Milas, Kavaklıdere ile Yatağan ilçelerinde bugün sağanak etkili oldu. Yağış sırasında 3 ilçede 11 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarda 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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