Soma'da orman yangını 2'nci gününde; kısmen kontrol altında (3)

'YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Manisa’nın Soma ilçesindeki orman yangının 19.21 saati itibariyle kontrol altına alındığını duyurdu. 33,5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili Bakan Yumaklı, “Soma ilçemizde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.