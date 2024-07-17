Muğla'da kayıp Alzheimer hastası aranıyor

MUĞLA'da, 2 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu (75) için arama çalışması başlatıldı.

Menteşe ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 2 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları, çevredeki aramalarında Dedeoğlu'na ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Dedeoğlu'nun en son görüldüğü Menteşe-Akkaya yolundaki ormanda çalışma başlatıldı. Dedeoğlu'nu arama çalışmaları, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, jandarma komando, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) Derneği, NAK, SAR, İHH ile AKUT görevlileri, termal kameralar, dron kamerası ve iz takip köpeğiyle sürüyor.