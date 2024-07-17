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        Muğla'da kayıp Alzheimer hastası aranıyor

        MUĞLA'da, 2 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu (75) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:10
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        Muğla'da kayıp Alzheimer hastası aranıyor
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        MUĞLA'da, 2 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu (75) için arama çalışması başlatıldı.

        Menteşe ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, 2 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları, çevredeki aramalarında Dedeoğlu'na ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Dedeoğlu'nun en son görüldüğü Menteşe-Akkaya yolundaki ormanda çalışma başlatıldı. Dedeoğlu'nu arama çalışmaları, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afet ve Acil Durum (AFAD), polis, jandarma komando, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) Derneği, NAK, SAR, İHH ile AKUT görevlileri, termal kameralar, dron kamerası ve iz takip köpeğiyle sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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