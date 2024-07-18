Yalıkavakspor'a Polonyalı rakip

KADINLARHentbol Süper Ligi'nde geçen sezon tarihinde ilk kez şampiyon olan Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci turunda Polonya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımı ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 5-6 Ekim tarihlerinde, ikinci maç ise 12-13 Ekim tarihlerinde oynanacak. Antrenör Kıvanç Özcan yaptığı açıklamada, 20 Temmuz’da top başı yapacaklarını belirterek, "Bu sezon, takımımıza katılan 7 yeni oyuncu ve geçen sezondan devam eden 9 oyuncumuzla birlikte büyük hedeflerimize odaklanacağız. Bu sezon da her sezon gibi 3 kulvarda yarışın içinde olmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Avrupa kupalarındaki rakibimiz ülke olarak köklü bir hentbol ekolüne sahip Polonya'dan. Rakibimiz, geçtiğimiz sezonu ligde ikinci sırada bitirmiş güçlü bir ekip olan KPR Gminy Kobierzyce. Takımlarında hem genç hem de deneyimli oyuncular bulunuyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.