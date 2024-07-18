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        Bodrum'da oteller fiyat indirdi

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da otellerin fiyat indirimine gittiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:55
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        Bodrum'da oteller fiyat indirdi
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da otellerin fiyat indirimine gittiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da oteller temmuz ortası itibariyle indirime gitti. İç pazarda yüzde 20'den fazla daralma olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi. Sabit maliyetler, elektrik, personel ve otel kiraları sabit diğer yiyecek-içecek ve temizlik maliyetleri değişken olduğu için otelci meslektaşlarımız hesaplarını yaptılar ve en azından odalar boş kalmasın, personele maaş ödeyebilsinler, işten çıkarmasınlar diye indirime gittiler. Para kazandıkları bir sezon değil ama en azından personellerini tutabilecekleri bir sezon olacak. Normalde Bodrum'da temmuz-ağustos aylarında yüzde 60'lara yakın otel doluluk oranını iç pazar oluştururdu ancak bu dönem oluşturmadığını görüyoruz. Bu yüzden otellerde boşluk var, günübirlik kiralamalar Bodrum'da arttı. Ekonomik durum da belli o nedenle Bodrum'da iç pazarda yüzde 20'nin üzerinde bir daralma var" ifadelerini kullandı.

        'YARIMADANIN HER YERİ PAHALI DEĞİL'

        Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bodrum, 11 bölgeden oluşan bir yarımada ve yarımadanın her yeri pahalı değil. Magazinden dolayı herkes Yalıkavak ve Türkbükü'nü biliyor. Gümbet, Akyarlar, Yalıçiftlik buralar yiyecek-içecek açısından uygun. Bodrum merkezde şu anda 1500-2 bin liraya oda ücreti var. İç pazarda sezon uzamaz çünkü 9 Eylül'de okullar açılacak. İç pazarımız Eylül 15 deyince bitiyor ama fiyat indirimleri Avrupa pazarında devam ederse eylül ayının temmuzdan daha iyi olacağını umut ediyorum. Avrupalı bir aile tatiline 2 bin 200 euro para harcıyor bunun içine uçak bileti ve konaklama dahil. 80 euro bandında 120 euro aralığında 5 yıldızlı otelde, her şey dahil fiyat verebiliyorsanız Avrupalı oraya tatile gidiyor. Şu an da bu fiyatı Portekiz, İspanya, Tunus, Mısır ve Yunanistan veriyor ve bunlar bizim rakiplerimiz."

        'TEKNE TURLARINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ÇIKTI'

        Günübirlik tekne turlarında talebin yüzde 100'e ulaştığını söyleyen Kumbahçe Tekneciler Kooperatif Başkanı Vahap Özkan, "Bodrum'da bir algı yapıldı. 'Lahmacun bin lira, 2 bin lira. Çok pahalı' dediler. İnsanlar artık bunlardan sıkıldı. Bodrum'da günlük tekne turu 600 lira, ortalama 6-7 saat tur yapıyoruz ve yemeğimizi veriyoruz. Her koyda 1 saat yüzüyorsunuz ve sadece 600 lira. Bana göre Türkiye'nin en ucuz yeri Bodrum. Haziranda Avrupa Kupası maçlarından dolayı Avrupa pazarında bir azalma vardı. Şu anda gelmeye başladılar ve doluluk oranımız son 1 haftada yüzde 100'e çıktı. Yerli turist Bodrum'u seviyor ve geliyor. Televizyonda sürekli algı yaparak, Bodrum'u kötüleyerek bir yere varamazsınız. Gerçekten suiistimal eden esnafımız var. Bodrum boş gibi gösteriyorlar, Bodrum dolu" dedi.

        'YALAN YANLIŞ HABERLER BİZİ ETKİLİYOR'

        Kumbahçe sahilinde 25 yıldır restoran işletmeciliği yapan Ali Akgünel ise "Fiyatlarımız belli, müşterilerimiz geldiğinde direkt fiyatlara bakabilir. Şehir merkezinde lahmacun 100 lira bizde 150 lira. Sahil kenarındasın, Türkbükü'nde sosyete olduğu için bu fiyat bin lira. İnsanlar geliyor fiyatlara bakıyor, iş yok. Fiyatlar yüksek, ona göre fiyat yazıyoruz. Yalan yanlış haberler bizi etkiliyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Kalamar-karides bizde 500 lira, bir balık 400 lira. Bu çok mu? Böyle giderse buraya kimse gelmez, Bodrum'u bitirdiler. Bodrum en güzel yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

        Restoran işletmecisi Feyzullah Çicek de "Yerli turist bayramda Bodrum'u 10 gün hareketlendirdi. Şu anda bomboş, insanlar Yunan adalarına gidiyor. Kasaptan eti pahalı alınca kaç paraya satacağız? 20 personel var, kira var, enerji maliyetleri var. Fiyatlarda indirim yapamayız. Şu an kurtardığı fiyatlar böyle. Fiyatlar zaten dip fiyat. Bir müşteri levrek, çipura yanına salatasını yiyorsa 250-300 lira arasında bir para ödüyor" dedi.

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