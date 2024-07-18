Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan ölen Pınar, toprağa verildi

MUĞLA'da kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Pınar Kaya (26), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 8 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Düğerek Mahallesi'nden Menteşe yönüne giden Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, dün 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.