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        Bodrum'daki bir otelde 16 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, konakladıkları otelde zehirlenme şüphelisiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:00
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        Bodrum'daki bir otelde 16 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, konakladıkları otelde zehirlenme şüphelisiyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yalıkavak Mahallesinde bulunan bir otelde konaklayan 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken, gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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