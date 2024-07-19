Eşini boynundan ve ayaklarından bağlayıp, darbetti
MUĞLA'daeşi Melek Başkan'ı (71) boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı.
MUĞLA'daeşi Melek Başkan'ı (71) boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Melek Başkan'ın salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen Soner Başkan, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.
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