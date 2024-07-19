Asırlık 2 Kur'an-ı Kerim'i satmaya çalışırken yakalandılar
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen asırlık 2 Kuran-ı Kerim'i satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen asırlık 2 Kuran-ı Kerim'i satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Köyceğiz'de yaşayan E.D. ile İ.Y.'nin ellerindeki asırlık Kur'an-ı Kerim'leri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda deri kaplamalı 2 Kuran-Kerim ele geçirildi. Muğla Müzesi'ne teslim edilen asırlık Kuran-ı Kerim'lerin piyasa değerinin toplam 5 milyon lira olduğu bildirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ile İ.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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