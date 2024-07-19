Bodrum'da ormanda çıkan korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 17.30 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde enerji nakil hattının kıvılcım atması sonucu çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tehlikeli bir noktada çıkan yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yangında 100 metrekarelik alan zarar gördü.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın itfaiye ve orman müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile büyümüden söndürüldü. Ağaçların yoğun olduğu bölgede çıkan yangında 100 metrekarelik alan zarar gördü.

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