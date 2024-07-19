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        Restoranın kasasından para çalan turist tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir restoran kasasından nakit para ve kredi kartların olduğu çantayı çalan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı turist Masi Sılas jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:15
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        Restoranın kasasından para çalan turist tutuklandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir restoran kasasından nakit para ve kredi kartların olduğu çantayı çalan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı turist Masi Sılas jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Cezayir’den tatil için Bodrum’a gelen Masi Sılas restoranın kasası içerisinde işletme sahibine ait içinde 7 bin lira nakit para, 10 pound ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahibi jandarma ekiplerine haber verdi. Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin incelemesi sonrası şüphelinin Kumbahçe bölgesinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonrası şüpheli dün saat 15.00’de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Masi Sılas bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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