Muğlaspor'da iki transfer daha

TFF3'üncü Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi hızlı hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, son iki sezonu Turgutluspor'da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu ile Altınordu'nun geçen yıl Fatsa Belediyespor'da kiralık oynayan aynı yaştaki orta sahası Tayfun Tatlı'yı renklerine bağladı.

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