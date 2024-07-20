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        Muğlaspor'da iki transfer daha

        TFF3'üncü Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi hızlı hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:45
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        Muğlaspor'da iki transfer daha
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        TFF3'üncü Lig'e döndüğü yeni sezon öncesi hızlı hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendiren Muğlaspor iki futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, son iki sezonu Turgutluspor'da geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu ile Altınordu'nun geçen yıl Fatsa Belediyespor'da kiralık oynayan aynı yaştaki orta sahası Tayfun Tatlı'yı renklerine bağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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