Kayınvalidesi ve kayınpederini darbeden damat tutuklandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden Hatice Uryan (64)-İlhan Uryan (68) çiftini darbeden damatları Mustafa Acar (49), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Seçil Acar (39) ve eşi Mustafa Acar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil Acar'ın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, damatları tarafından darbedildi. Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.