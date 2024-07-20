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        Bodrum'da 150 gram afyon sakızına 2 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 150 gram afyon sakızı ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi, Türkmenistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:25
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        Bodrum'da 150 gram afyon sakızına 2 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 150 gram afyon sakızı ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi, Türkmenistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ve 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gagam Agabayev (34) tutuklandı, A.H. (29) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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