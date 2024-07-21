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        Muğlaspor'da imzalar sürüyor

        TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor, son 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:45
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        Muğlaspor'da imzalar sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor, son 2.5 sezondur Isparta 32 Spor formasını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş’i kadrosuna dahil etti. Futbola Ukrayna’da başlayan Cemal, Ukrayna ekiplerinden FC Vorskla Poltava, FC Arsenal Kiev, FK Kolos Kovalivka, FC Volyn Lutsk'ta oynadı. Türkiye'ye gelip 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor formasını 1'inci Lig’de terleten başarılı ön libero, 1'inci Lig’de 17, 2'nci Lig’de 78 maçta sahaya çıkıp 10 gol kaydetti. Cemal, Ukrayna kariyerinde ise toplamda 148 maça çıktı ve 14 gol attı. Cemal'in imza törenine Başkan Menaf Kıyanç, yönetimden İlker Barış Kalaç ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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