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        Bodrum FK'da kombineler genel satışta

        Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'da geçen yıl kombine bilet sahipleri için başlatılan yenileme süreci sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:10
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        Bodrum FK'da kombineler genel satışta
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        Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'da geçen yıl kombine bilet sahipleri için başlatılan yenileme süreci sona erdi. Kombinelerin genel satışı başladı. Yeşil-beyazlılarda eski kale arkası 15 bin, maraton 30 bin, VIP I Blok 70 bin, H Blok 80 bin, G Blok 90 bin TL'den piyasaya sürülen kombineler için kredi kartına taksit imkanı da sağlanacağı açıklandı. Bodrum ekibinde İlçe Stadı'nı Süper Lig kriterlerine uygun hale getirmek için başlatılan çalışmalar da devam ediyor. Yönetim stadı 9-11 Ağustos hafta sonu Gaziantep FK'yla oynanacak sezonun ilk maçına yetiştirmeye çalışıyor. Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk iç saha sınavında geçen sezon Play-Off'tan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacak.

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