Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ana su isale hattı, saat 06.30 sıralarında patladı. Seyir halindeki bir otomobil, oluşan çukura düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.

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