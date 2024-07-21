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        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, oluşan çukura otomobil düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:55
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        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, oluşan çukura otomobil düştü.

        Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ana su isale hattı, saat 06.30 sıralarında patladı. Seyir halindeki bir otomobil, oluşan çukura düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobil, ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatılırken, su kesintilerinin meydana gelebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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