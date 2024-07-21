Bodrum FK, Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü transferde atağa kalktı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlı ekip Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdı. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro’yu renklerine bağladı. Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.
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