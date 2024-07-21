Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.05'te Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 13'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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