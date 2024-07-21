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        Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, can salları içerisindeki 42 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:05
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        Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, can salları içerisindeki 42 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı.

        ahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.05'te Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 13'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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