Bodrum'da 2 günde 3'üncü kez ana su isale hattında patlama yaşandı; yol çöktü

Olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi’nde meydana geldi. Bodrum’da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi. Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Ayrıc, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

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