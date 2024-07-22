Bodrum'da 75 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aralarında çocukların da olduğu 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aralarında çocukların da olduğu 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz'da saat 18.30 ve 06.25'te Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, aralarında 27'si çocuk olmak üzere toplam 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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