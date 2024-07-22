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        Bodrum'da 75 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aralarında çocukların da olduğu 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:45
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        Bodrum'da 75 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aralarında çocukların da olduğu 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz'da saat 18.30 ve 06.25'te Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, aralarında 27'si çocuk olmak üzere toplam 75 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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