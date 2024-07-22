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        'Korsan taksici' olduğu iddiasıyla darbedildi; 5 kişiyle durağı bastı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:15
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        'Korsan taksici' olduğu iddiasıyla darbedildi; 5 kişiyle durağı bastı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde O.K. (35), korsan taksicilik yaptığını ileri sürerek kendisini darbeden A.Ş.'nin (47) çalıştığı taksi durağını yanındaki 5 kişiyle sopalarla bastı. Çıkan arbedede 3 kişi hafif yaralanırken, olay durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

        Bodrum’da dün gece A.Ş. otomobiliyle, Cevat Şakir Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden çocuklarını aldı. Bu sırada taksisiyle bölgeden geçen O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürdüğü A.Ş.’yi darbetti. A.Ş. durumu akrabalarına ve arkadaşlarına bildirip, yardım istedi. A.Ş., gelen 5 kişiyle birlikte, ellerinde sopalarla kendisini darbeden taksici O.K.'nin bağlı olduğu Çarşı Mahallesi'nde Eski Otogar içinde bulunan taksi durağını bastı. Yaşanan arbedede A.Ş., O.K. ve M.B. (21) hafif yaralandı.

        Olay taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

        O.K.'nin polisteki ifadesinde durakta beklerken A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darbedildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi.

        Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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