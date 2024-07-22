Bodrum'un isale hattında 10 yılda 3 binden fazla patlama oldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Son 10 yılda Bodrum Yarımadası genelinde, isale hattında 3 binin üzerinde patlama olduğu bildirildi.
Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi’nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu. Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.
Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.
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