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        Bodrum'un isale hattında 10 yılda 3 binden fazla patlama oldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:20
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        Bodrum'un isale hattında 10 yılda 3 binden fazla patlama oldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Son 10 yılda Bodrum Yarımadası genelinde, isale hattında 3 binin üzerinde patlama olduğu bildirildi.

        Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi’nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu. Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.

        Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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