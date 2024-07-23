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        Muğlaspor sahaya indi

        TFF 3'üncü Lig'e dönen Muğlaspor, sezon öncesi antrenmanlara başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:15
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        Muğlaspor sahaya indi
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        TFF 3'üncü Lig'e dönen Muğlaspor, sezon öncesi antrenmanlara başladı.

        Kadrosunu üst üste transferlerle büyük oranda belirleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Besim Durmuş yönetimindeki ilk çalışmasını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde yaptı. Muğla'da Başkan Menaj Kıyanç ve yönetim kurulu da ilk antrenmanı izlerken çalışma öncesi kurban kesildi. İlk etapta tesislerde çalışacak Muğlaspor, ikinci etap çalışmalarını ise 5-16 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Kartepe kampında yapacak.

        Muğla ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Besim Durmuş'un ekibi de belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpte Bülent Tuncay yardımcı antrenör, Ertuğrul Özdemir atletik performans antrenörü, Mert Durmuş kaleci antrenörü, Burak Yanak ise maç analiz antrenörü olarak çalışacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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