Muğlaspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig'e dönen Muğlaspor, sezon öncesi antrenmanlara başladı.

Kadrosunu üst üste transferlerle büyük oranda belirleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Besim Durmuş yönetimindeki ilk çalışmasını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde yaptı. Muğla'da Başkan Menaj Kıyanç ve yönetim kurulu da ilk antrenmanı izlerken çalışma öncesi kurban kesildi. İlk etapta tesislerde çalışacak Muğlaspor, ikinci etap çalışmalarını ise 5-16 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Kartepe kampında yapacak.

Muğla ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Besim Durmuş'un ekibi de belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpte Bülent Tuncay yardımcı antrenör, Ertuğrul Özdemir atletik performans antrenörü, Mert Durmuş kaleci antrenörü, Burak Yanak ise maç analiz antrenörü olarak çalışacak.