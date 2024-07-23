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        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlemiş

        MUĞLA'da eşi Melek Başkan'ı (71) boynu ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği suçlamasıyla tutuklanan Soner Başkan'ın (50), savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:25
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        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlemiş
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        MUĞLA'da eşi Melek Başkan'ı (71) boynu ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği suçlamasıyla tutuklanan Soner Başkan'ın (50), savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Başkan, "Eşimin bana 'çingene' demesi beni çok sinirlendirdi. Onu bağladıktan sonra karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim" dedi.

        Köyceğiz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 19 Temmuz'da gelen ihbarla harekete geçti. Adrese giden ekipler, Melek Başkan'ı evin salonunda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Soner Başkan gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

        'YÜZÜNE 3 DEFA TOKAT ATTIM'

        Soner Başkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Başkan, ifadesinde evdeyken eşi Melek Başkan'ın ilaçlarını sakladığını gördüğünü belirterek, "İlaçlarımı vermesini istedim. 'Çingene' diyerek hakaret etti ve ilaçlarımı vermemekte direndi. Bunun üzerine sinirlendim. Melek'in yüzüne 3 defa tokat attım. Evin alt katında bulunan salon bölümündeki kanepenin üzerine oturtup içinde bulunan ip ve kabloları birleştirerek boynundan ve ayaklarından bağladım. İpleri kaçmaması için bir kısmını para kasasına diğer kısmını ise üst kat merdivenlerine bağladım. 'Çingene' demesi çok sinirlendirmişti. Onu bağladıktan sonra karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim. Yemek ve su istedi, vermedim. Sigara istedi, sigara da vermeyip içtiğim sigaranın izmaritini önüne atarak izledim" dedi.

        'PİŞMAN DEĞİLİM'

        Eşini bağladıktan yarım saat sonra evden ayrıldığını dile getiren Başkan, "Geri döndüğümde jandarma personeli evimin önüne gelmişti. Ben balkondayken telefonundaki uygulama ile kolluk kuvvetlerinden yardım istemiş. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı pişman değilim. Melek'e 'Seni öldüreceğim' diyerek herhangi bir tehditte bulunmadım. Üzerime atılı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama' suçlarını kabul ediyorum. Eşim Melek'in beni çok bunaltması ve sinirlendirmesi sebebiyle olay yaşanmıştır. Bu nedenle pişman değilim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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