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        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı

        Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde genel satışa çıkan İlçe Stadı'ndaki sezonluk kuzey kale arkası kombine biletleri 24 saat içinde tükendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:35
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        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı
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        Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü’nde geçtiğimiz günlerde genel satışa çıkan İlçe Stadı'ndaki sezonluk kuzey kale arkası kombine biletleri 24 saat içinde tükendi. Tadilat çalışmaları tamamlanan güney kale arkası kombine satışları da başladı. Kartepe kampını sürdüren yeşil-beyazlılarda Eyüpspor'dan kadroda dahil edilen Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro da takımla ilk antrenmana çıktı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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