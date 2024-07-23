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        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı; alevlere müdahale ediliyor

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:40
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        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı; alevlere müdahale ediliyor
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'ndeki bir evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, 2 ev ve 1 ahır zarar gördü. Yangının ormanda sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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