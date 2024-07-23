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        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında alevlere 3 uçak ile 3 helikopter, 10 arazöz, orman işçileri ve itfaiye erleriyle müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:25
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        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında alevlere 3 uçak ile 3 helikopter, 10 arazöz, orman işçileri ve itfaiye erleriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatte 16.30 itibariyle kontrol altına alınırken 2 ev, 1 ahır ve 1 hektar orman zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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