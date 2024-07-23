Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı (2)

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında alevlere 3 uçak ile 3 helikopter, 10 arazöz, orman işçileri ve itfaiye erleriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatte 16.30 itibariyle kontrol altına alınırken 2 ev, 1 ahır ve 1 hektar orman zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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