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        Bodrum FK tecrübeli stoper Christophe Herelle'yi kadrosuna kattı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz'de forma giyen 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:05
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        Bodrum FK tecrübeli stoper Christophe Herelle'yi kadrosuna kattı
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz’de forma giyen 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına vites düşürmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1’inci Lig ekiplerinden Metz’de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91’lik boyuyla dikkat çeken Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Öte yandan, Christophe Herelle geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, 1620 dakika süre aldı.

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